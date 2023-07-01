Пассажирские самолеты – это один из наиболее безопасных и комфортных способов перемещения на большие расстояния. Однако, многие люди задаются вопросом, почему эти машины летают на высоте около 10 километров от земли.

Существует несколько причин, по которым пассажирские самолеты летят на такой высоте. Одна из главных – это экономия топлива.

Когда самолет летит на высоте около 10 километров, он находится в области атмосферы, где воздух более разреженный. Это означает, что сопротивление воздуха меньше, что позволяет самолету лететь быстрее и потреблять меньше топлива.

Кроме того, лететь на высоте около 10 километров позволяет самолетам избежать погодных условий, таких как грозы, турбулентность и другие опасные явления, которые могут повлиять на безопасность полета.

Об этом рассказал блогер @Flight_fun.