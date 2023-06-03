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Почему у стюардесс нет постоянных коллег: видео

Безопасность является одним из основных приоритетов в авиации.

Чтобы каждый перелет проходил спокойно и без происшествий, компании используют различные методы и строго следят за квалификацией и опытом своих сотрудников.

Как рассказала блогер и стюардесса @Victoria.kevich, на каждый рейс собирается новая команда экипажа, поэтому коллеги знакомятся друг с другом непосредственно перед вылетом на общей планерке.

Вероятность того, что удастся еще раз поработать с уже знакомыми коллегами, очень мала. Такие правила действуют в большинстве авиакомпаний в том числе и для организации безопасности.

Как стюардессы переносят длинные перелеты

Чтобы узнать больше о том, почему у стюардесс нет постоянных коллег, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что входит в стоимость самого дорогого авиабилета в мире.

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