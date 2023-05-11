Перелеты на дальние расстояния могут быть изматывающими. На длинных рейсах бортпроводники работают в две смены, чтобы сделать перерыв на сон.

Блогер и стюардесса @Victoria.kevich рассказала на своей странице в TikTok о том, как проходит подготовка бортпроводника к долгому перелету. Перед рейсом бортпроводники стараются выспаться и отдохнуть, чтобы быть в хорошей форме на протяжении всего перелета. В самолете они пьют много воды, чтобы избежать обезвоживания, а во время работы стараются постоянно двигаться для предотвращения отеков.