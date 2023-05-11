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Как стюардессы переносят длинные перелеты: видео

Как и все пассажиры, стюардессы на дальних рейсах тоже испытывают усталость.

Перелеты на дальние расстояния могут быть изматывающими. На длинных рейсах бортпроводники работают в две смены, чтобы сделать перерыв на сон.

Блогер и стюардесса @Victoria.kevich рассказала на своей странице в TikTok о том, как проходит подготовка бортпроводника к долгому перелету. Перед рейсом бортпроводники стараются выспаться и отдохнуть, чтобы быть в хорошей форме на протяжении всего перелета. В самолете они пьют много воды, чтобы избежать обезвоживания, а во время работы стараются постоянно двигаться для предотвращения отеков.

Какие виды рейсов бывают у стюардесс

Подробнее о том, как стюардессы переносят долгие перелеты, смотрите в видео.

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