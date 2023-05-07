Работа стюардессы связана с частыми перелетами, поэтому график может быть гибким и несистемным.

По статистике, в среднем каждая бортпроводница проводит 90 часов в небе за месяц.

Рабочий график стюардесс прописывается в плане на 30 дней вперед.

Как рассказала бортпроводница и блогер @Victoriakevich, рабочие рейсы делятся на два типа: разворотные и с ночевкой. Разворотные рейсы предусматривают полеты на небольшие расстояния, с короткой остановкой и возращением в пункт вылета. А рейсы с ночевкой встречаются на длинных расстояниях, тогда, в зависимости от длительности перелета, экипаж остаётся в стране прибытия на несколько дней.

В начале каждого месяца рейсы распределяются между сотрудниками равномерно.

Подробнее о том, какие рейсы бывают у стюардесс, смотрите в видео.