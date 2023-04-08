Что можно посмотреть в Дагестане за два дня: видео
Республика Дагестан стала востребованным местом для весенних и летних путешествий. Место действительно отличается природной красотой. Однако не у всех туристов есть возможность ехать в Дагестан надолго.
Если вы ограничены во времени в своем путешествии, можно потратить выходные на посещение основных достопримечательностей. И вы все равно останетесь в восторге от природы и красоты республики.
Во время путешествия можно увидеть не только красивые места, но и локации из известных фильмов. Вы знали, что в Дагестане снимали советский фильм "Белое солнце пустыни"?
О том, как с пользой провести два дня в республике Дагестан, рассказал в своем блоге в TikTok @igorchekunov.
Смотрите видео и узнаете, что нужно посетить в первую очередь.
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