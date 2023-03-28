Стало известно о подорожании летнего отдыха в Сочи

В этом году у россиян заметно снизился интерес к Крыму, за счет чего подорожал отдых в Сочи. Цены выросли в среднем на 20-30 процентов, сообщил вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с газетой «Известия».

Эксперт объяснил, что соотечественники стали меньше интересоваться Крымом из-за логистических сложностей. Он выделил затрудненный проезд по Крымскому мосту, закрытый аэропорт в Симферополе и недостаток пассажирских поездов. Он подчеркнул, что по итогам сезона полуостров будет в минусе на три-четыре миллиона туристов.

"В этом году у россиян нет никаких иллюзий по поводу того, что аэропорт в Симферополе откроется, поэтому бронирование туров на полуостров упало на 50 процентов", — отметил специалист.

Мкртчян напомнил, что в прошлом году цены на отдых в Сочи поднялись на 40 процентов, а в этом увеличатся еще на 20-30. При этом, по словам вице-президента Альянса турагентов России, нововведения коснутся в основном четырех- и пятизвездочных отелей.