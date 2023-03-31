На Кавказ в мае. Невероятно красивые места Кабардино-Балкарии: видео
С приближением майских праздников все больше россиян планируют свои поездки. Среди направлений-фаворитов: Турция, Сочи, Абхазия, Египет, ОАЭ.
Однако, в последние годы растет и популярность республик Северного Кавказа у туристов — живописная природа, особый колорит, невероятно "вкусный" воздух и, такая же вкусная, национальная кухня влекут сюда путешественников со всей страны.
Среди популярных у туристов республик оказался разнообразный Дагестан с Сулакским каньоном, Северная Осетия и ее горный Фиагдон, а также Кабардино-Балкария — земля водопадов и ущелий, адыгской лезгинки, а также невероятно вкусных хычинов.
Смотрите видео, чтобы узнать о самых красивых местах Кабардино-Балкарии, которые вам тут же захочется посетить. Тем более, что идеальное время для путешествий по Кавказу — теплый, но еще не жаркий май.
Ранее мы писали подробнее о местах, которые стоит обязательно посетить в Кабардино-Балкарии.