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На Кавказ в мае. Невероятно красивые места Кабардино-Балкарии: видео

С приближением майских праздников все больше россиян планируют свои поездки. Среди направлений-фаворитов: Турция, Сочи, Абхазия, Египет, ОАЭ.

Однако, в последние годы растет и популярность республик Северного Кавказа у туристов — живописная природа, особый колорит, невероятно "вкусный" воздух и, такая же вкусная, национальная кухня влекут сюда путешественников со всей страны.

3 места Северной Осетии, которые стоит увидеть

Среди популярных у туристов республик оказался разнообразный Дагестан с Сулакским каньоном, Северная Осетия и ее горный Фиагдон, а также Кабардино-Балкария — земля водопадов и ущелий, адыгской лезгинки, а также невероятно вкусных хычинов.

Смотрите видео, чтобы узнать о самых красивых местах Кабардино-Балкарии, которые вам тут же захочется посетить. Тем более, что идеальное время для путешествий по Кавказу — теплый, но еще не жаркий май.

Ранее мы писали подробнее о местах, которые стоит обязательно посетить в Кабардино-Балкарии.

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