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54 минуты назад

3 места Северной Осетии, которые стоит увидеть

Мария Иглина

Северная Осетия поражает своими невероятными красотами, поэтому выделить всего несколько мест из большого множества достаточно сложно. Однако все же есть несколько локаций республики, которые стоит обязательно увидеть.

3 места Северной Осетии, которые стоит увидеть
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

"Рамблер" расскажет об одних из самых красивых мест Северной Осетии.

Даргавсский некрополь

Этот некрополь считается самым высокогорным из всех существующих в мире. Он состоит из 95 склепов и находится в небольшом селе, которое носит название Даргавс. В этом месте уже давно нет постоянного населения, поскольку около десяти лет назад произошел сход горного ледника.

Водопад "Три сестры"

Знаменитые водопады "Три сестры" находятся возле поляны Таймази, и их можно рассмотреть по маршруту, который затрагивает восточные склоны Кубуса.

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Особенность водопада заключается в том, что он стекает одновременно с трех вершин и впадает в реку Танадон.

Столовая гора

Это одна из самых крупнейших вершин Скалистого Хребта Кавказских гор, высота составляет около трех километров. На ней сохранились руины святилищ XX-XVIII веков. Столовую гору всегда почитали местные жители, поскольку для них она считалась местом жительства богов. Гору также можно увидеть на гербе Владикавказа и Республики Ингушетии.

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