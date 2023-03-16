3 места Северной Осетии, которые стоит увидеть

Северная Осетия поражает своими невероятными красотами, поэтому выделить всего несколько мест из большого множества достаточно сложно. Однако все же есть несколько локаций республики, которые стоит обязательно увидеть.

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"Рамблер" расскажет об одних из самых красивых мест Северной Осетии.

Даргавсский некрополь

Этот некрополь считается самым высокогорным из всех существующих в мире. Он состоит из 95 склепов и находится в небольшом селе, которое носит название Даргавс. В этом месте уже давно нет постоянного населения, поскольку около десяти лет назад произошел сход горного ледника.

Водопад "Три сестры"

Знаменитые водопады "Три сестры" находятся возле поляны Таймази, и их можно рассмотреть по маршруту, который затрагивает восточные склоны Кубуса.

Особенность водопада заключается в том, что он стекает одновременно с трех вершин и впадает в реку Танадон.

Столовая гора