3 места, которые стоит посетить в Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария является одним из самых привлекательных направлений России. Республика находится в центральной части Северного Кавказа.

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Если вы еще не были в этой части Земли, то "Рамблер" расскажет о местах, которые стоит посетить в первую очередь.

Гора Эльбрус

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Гору Эльбрус стоит увидеть каждому хотя бы раз в жизни. Она считается не только самой высокой точкой России, но и всей Европы. В это место съезжаются альпинисты со всех уголков мира, чтобы пройти самые разнообразные маршруты, многие из которых требуют наличие особых навыков и хорошей физической подготовки.

Чегемские водопады

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В Чегемском ущелье расположено большое количество водопадов. Они появились из многочисленных расщелин в скалах, и с огромной скоростью устремляются вниз, разбиваясь о камни.

Стоит отметить, что эти водопады невероятно красивы и в зимний сезон. Вода замерзает и превращается в большие горы льда.

Безенгийский язык тролля

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