Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
39 минут назад

3 места, которые стоит посетить в Кабардино-Балкарии

Мария Иглина

Кабардино-Балкария является одним из самых привлекательных направлений России. Республика находится в центральной части Северного Кавказа.

3 места, которые стоит посетить в Кабардино-Балкарии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если вы еще не были в этой части Земли, то "Рамблер" расскажет о местах, которые стоит посетить в первую очередь.

Гора Эльбрус

Unsplash.com

Гору Эльбрус стоит увидеть каждому хотя бы раз в жизни. Она считается не только самой высокой точкой России, но и всей Европы. В это место съезжаются альпинисты со всех уголков мира, чтобы пройти самые разнообразные маршруты, многие из которых требуют наличие особых навыков и хорошей физической подготовки.

Чегемские водопады

Wikimedia.org

В Чегемском ущелье расположено большое количество водопадов. Они появились из многочисленных расщелин в скалах, и с огромной скоростью устремляются вниз, разбиваясь о камни.

Что посмотреть в Вологде за один день

Стоит отметить, что эти водопады невероятно красивы и в зимний сезон. Вода замерзает и превращается в большие горы льда.

Безенгийский язык тролля

@zari_mambetova

Безенгийский язык тролля представляет собой выступ в скале, с которого открываются невероятные виды на горы, лошадей и овец, которые пасутся у подножия горы, а также на опустевшее село Безенги.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий