5 способов, как избавиться от аэрофобии

Аэрофобия кажется одной из самых безобидных фобий, однако в реальности дело обстоит несколько иначе. Прогрессируя, она может приводить к серьезным психологическим проблемам, когда человек вообще не способен использовать самолет в качестве средства передвижения.

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Более того, часто человек, подверженный фобии, не только переживает эмоции внутри себя, но и заражает страхом других или ведет себя несоразмерно ситуации. "Рамблер" расскажет, как этого избежать.

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Сместите фокус

За несколько дней или часов до вылета пропишите, возможные варианты исхода полета, кроме негативных. Например: "Я долечу без тревоги", "Я доверяю пилоту, потому что у него приятный голос", "Во время полета я удалю ненужные фотографии из архива", "Мы взлетим, потом принесут еду, а потом сядем". Перечитывайте написанное, придумывайте варианты, снижая тем самым ожидание нежелательного события.

Изучите информацию о самолетах

Самолеты не падают, как в мультиках: они могут лететь с одним двигателем и приземлиться на воду. В целом, шанс попасть в авиакатастрофу бесконечно низок. Если вы побольше прочитаете об устройстве самолетов, то поймете, что многие вещи, например, зоны турбулентности, им вообще не страшны.

Не давите страх в себе

Если вы чувствуете страх, то не давите его в себе, а постарайтесь побыть во внутреннем диалоге с собой. Подумайте о том, чего вы боялись в прошлый раз, и что вышло в итоге. Как вы ощущаете себя сейчас, и что могло бы помочь вам справиться с ситуацией. Возможно, нужно прописать свои чувства, попить воды или поесть, походить по салону или включить любимый трек.

Выберите метод релаксации

При страхе смерти или отторжения подойдут медитации, дыхание и расслабление мышц тела. Чтобы обучиться этому, можно записаться на несколько уроков по йоге перед предстоящим полетом. Однако при страхе потери контроля лучше всего помогает опора на реальные факты, а именно изучение информации о самолетах и фокус на эмоциях.

Обратитесь к специалисту

Конечно, если аэрофобия переходит в серьезное заболевание, справиться с этим может помочь психолог или психиатр. Один профессионально работает с установками, а второй уже может посоветовать необходимые медикаменты, которые помогут пережить полет с минимальным ущербом для вашей психики.