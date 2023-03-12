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33 минуты назад

Что нельзя делать в самолете

Парламентская газета

В замкнутом пространстве стрессовые ситуации особенно опасны, поэтому служба авиабезопасности особенно бдительна. Так, по информации из СМИ, 7 марта дебошира сняли с рейса «Якутск-Екатеринбург». Он поднялся на борт в состоянии алкогольного опьянения, начал материться, не реагируя на замечания пассажиров и членов экипажа. Сотрудники транспортной полиции задержали и сопроводили 34-летнего якутянина в дежурную часть.

Что нельзя делать в самолете
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Правила, необходимые к соблюдению во время полета, обозначены в Воздушном кодексе. Также порядок перевозок устанавливает авиакомпания. Кроме того, нормы регулирует Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс. Все требования направлены на то, чтобы доставить пассажиров из точки А в точку Б в целости и сохранности.

Одна из причин, по которой пассажира могут снять с рейса, — неудовлетворительное состояние здоровья. Так, в самолет не пустят человека с заболеванием, которое грозит жизни и здоровью окружающих. Будь то вирусная инфекция или тяжелая форма какой-либо болезни. Могут отказать в посадке на борт женщине, которая находится на последних сроках беременности.

Высадят из самолета пьяного, если он представляет опасность для других пассажиров. Еще одной причиной, по которой человека имеют право развернуть на 180 градусов — курение на борту. Не пустят в полет дебоширов, а также тех, кто решил затеять драку.

Укажут на выход тем, кто отказывается выполнять инструкции экипажа — например, пытается занять чужое место или не хочет размещать ручную кладь в специально отведенном месте. Может остаться в пункте отправления тот, кто портит имущество. Например, ломает кресла и полки или самовольно использует спасательный жилет, предназначенный для экстренных случаев.

Могут развернуть любителей эпатажа — например, тех, кто громко смеется, кричит или оголяется. Также поплатиться могут шутники, которые сочиняют истории про бомбу в багаже или распространяют ложные сообщения о теракте.

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