Пока вы с комфортом устраиваетесь в кресле и наслаждаетесь полетом, вокруг вас происходит множество невидимых процессов.

Но некоторые истории о том, как устроен самолет, на самом деле мифы, а вот факты вас могут удивить.

Столик – самое грязное место в салоне

Поверхности в самолете чистят не так часто, как хотелось бы, поэтому на складных столиках скапливается множество бактерий. Протирайте его влажными салфетками, особенно перед едой.

Воздух в кабине берется из двигателей

Прежде чем попасть в салон, он проходит через специальные фильтры, которые очищают и охлаждают его. Поэтому воздух, которым вы дышите в самолете, намного чище, чем за бортом.

Во время полета человек теряет много жидкости

Из-за сухого воздуха во время полета организм теряет больше жидкости. Влажность в самолете составляет около 10%, в то время как комфортным для человека считается уровень в 40-60%. Поэтому важно много пить во время полета, чтобы восполнить потерю влаги.

Кислорода в масках хватит на 15 минут

Система подачи кислорода рассчитана на работу не более 15 минут – это время, необходимое для снижения и восстановления нормального давления в салоне.

Об этих фактах рассказали в видео на странице @Black.science в TikTok.