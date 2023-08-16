Стало известно, куда россияне поедут отдыхать осенью

Стало известно, куда россияне планируют отправиться осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные OneTwoTrip.

Чуть больше половины бронирования приходятся на путешествия по России. Самым популярным городом для поездок стал Санкт-Петербург. На втором месте оказалась Москва, а на третьем — Сочи.

Доля бронирований для зарубежных направлений составила 44,8%. Это оказалось на 9% больше, чем год назад. Чаще всего россияне покупают поездки в Стамбул. На этот турецкий город приходится 7,3% бронировании. На втором и третьем месте по популярности оказались Рим и Ереван.

Большинство туристов выбирают апартаменты, хостелы и гостевые дома. Вторыми по популярности стали трехзвездочные отели. Чаще всего отпуск длится от четырех до семи дней.