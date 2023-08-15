Раскрыта минимальная стоимость тура в США для россиян

10-дневный тур для двух человек в США обойдется российским туристам не менее чем в 500 тысяч рублей. Об этом заявила тревел-блогер Наталия Ансталь. Ее слова приводит NEWS.ru.

© unsplash.com

Распределение затрат, по ее словам, следующее: 250 тысяч рублей на перелеты, такая же сумма на проживание в отеле эконом-класса, а также дополнительно 30 тысяч рублей на аренду автомобиля. Кроме того, карманные расходы составят до $150 (примерно 9,5 тысяч рублей) в день на каждого туриста.

Блогер также отметила, что важно иметь автомобиль в США, так как общественный транспорт не так хорошо развит. Она подчеркнула, что граждане РФ могут получить туристическую визу для США, хотя для этого им придется обращаться за границей, например, в посольство в Казахстане (Астана) или генконсульство в Алма-Ате.

Визовые офицеры, по словам Ансталь, остаются неизменно требовательными. Запросы на документы, подтверждающие стабильный доход и связи с Родиной, остаются в силе, резюмировала она.