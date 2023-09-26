Туристы из России в будущем могут наслаждаться более длительными периодами безвизового пребывания в Таиланде. Об этом сообщил исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда Тирасил Тапен в беседе с РИА "ФедералПресс".

В настоящее время россияне могут пребывать в стране без визы всего до 30 дней. Однако рассматривается возможность увеличения этого срока до 60 или даже 90 дней. Эти изменения становятся актуальными благодаря новому правительству Таиланда, которое активно поддерживает развитие туризма и улучшение условий для иностранных посетителей.

Кроме того, рассматривается вопрос о возможности использования российских платежных карт "Мир" в Таиланде. Считается, что это сделает путешествие еще более удобным для российских туристов.