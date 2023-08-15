Выяснилось, почему отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали любят россиян

Эксперты из Таиланда, Индонезии и Вьетнама поделились своим опытом в обслуживании российских туристов. Оказывается, что русские гости востребованы в регионе благодаря своей активности и потребности в разнообразных услугах, сообщает РИА Новости.

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Один из тайских отельеров, Сирадеж Донаваник, вице-президент по развитию компании Dusit International, отмечает, что российские туристы активно посещают рестораны, бары и спа-салоны. Страны, представленные в организации, особенно популярны у российских путешественников, которые все чаще остаются на длительные периоды.

По словам Донаваника, россияне также проявляют интерес к приобретению недвижимости, особенно в Таиланде, где продажи выросли на 82% в прошлом году, большая часть из которых приходится на русских покупателей.

Интерес российских туристов также охватывает Бали. Генеральный менеджер отеля Raffles Bali, Катя Хертинг, говорит, что их привлекают живописные пляжи, культурные аттракции и активная ночная жизнь. Они также предпочитают отели "все включено" и проводят на острове продолжительное время, изучая местную культуру и гастрономию.

Российские туристы готовы платить за индивидуальный сервис, такой как личный батлер или эксклюзивные экскурсии. Им также удобно общаться с русскоязычным персоналом.

Во Вьетнаме российских туристов пока немного, но их интерес к новым направлениям растет. Они предпочитают высокий уровень сервиса, знакомство с местной культурой и кухней, а также участие в аутентичных событиях.

Таким образом, российские туристы пользуются популярностью в регионе благодаря своей активности, интересу к разнообразным услугам и желанию познакомиться с культурой местных стран.