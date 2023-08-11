В Таиланде планируют ввести пляжный "комендантский час"
В популярном городе-курорте Таиланда могут ввести пляжный "комендантский час", об этом сообщается на сайте издания Bangkok Post, со ссылкой на заявления местных властей.
Речь идет о введении определенных часов работы городских пляжей Паттайи – власти рассматривают такой вариант для предотвращения шумных вечеринок, которые нередко устраиваются именно на пляжах, после чего на их территориях остается много мусора. Администрация курорта получает большое количество жалоб на шумные компании, которые собираются ночами на пляжах, принося с собой алкоголь.
«Сейчас город думает о том, чтобы ввести часы открытия и закрытия этих пляжей, поскольку это может стать решением проблемы», — объяснил один из представителей городской мэрии.
Когда именно будут введены ограничения на посещения пляжей в определенные часы, пока неизвестно.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Россия заняла пятое место по турпотоку в Таиланд.