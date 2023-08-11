В Таиланде планируют ввести пляжный "комендантский час"

В популярном городе-курорте Таиланда могут ввести пляжный "комендантский час", об этом сообщается на сайте издания Bangkok Post, со ссылкой на заявления местных властей.

Речь идет о введении определенных часов работы городских пляжей Паттайи – власти рассматривают такой вариант для предотвращения шумных вечеринок, которые нередко устраиваются именно на пляжах, после чего на их территориях остается много мусора. Администрация курорта получает большое количество жалоб на шумные компании, которые собираются ночами на пляжах, принося с собой алкоголь.