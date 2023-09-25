В Египте ожидаются аномальная жара и песчаные бури

В Египте в ближайшее время ожидаются очень жаркая погода и сильнейшие порывы ветра. Об этом сообщает "Турпром" с ссылкой на сообщение Главного управления метеорологии страны.

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Опасность заключается в том, что ветреная погода может спровоцировать песчаные бури и сильные волны на море, которые способны омрачить отдых на популярном курорте. Кроме того, в подобных условиях создается опасность для передвижения транспорта, в том числе экскурсионного.

"Помимо жары и активного солнца днем их ожидает сильный ветер, то есть и песчаные бури и волны на море, а также утренний туман, из-за которого снижается видимость на дорогах и повышается риск ДТП для автобусов, которые перевозят туристов на экскурсии".

Что касается температуры воздуха на курортах, то в Хургаде на протяжении всей недели ожидается около +35 градусов. В Шарм-эль-Шейхе столбик термометра будет держаться на уровне +36-37 градусов.