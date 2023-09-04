Женская деревня и брак среди родственников: 4 факта о Египте, которые поражают туристов
Египет – одна из самых популярных стран для отдыха у россиян. И неспроста: чтобы попасть в Египет, не нужно делать визу, добраться туда можно прямыми рейсами, а цены на жилье и развлечения в разы ниже, чем на других курортах.
Однако даже те люди, которые отдыхали в Египте не раз, мало осведомлены о жизни местных жителей. А она может очень удивить.
Подробнее о самых невероятных фактах из жизни египтян читайте в материале "Рамблера".
Брак между двоюродными братьями и сестрами
Во многих странах браки между кровными родственниками находятся под запретом. Но Египет (как и некоторые другие арабские государства) к этим странам не относится. В частности, связать себя узами брака в этой стране могут двоюродные братья и сестры. По данным на 2016 год 40% браков здесь заключалось между кузинами и кузенами. По мнению властей, такой подход позволяет не нарушать целостность семьи.
Транспорт для женщин
В Каире можно встретить вагоны метро, созданные исключительно для женщин – мужчин в них просто-напросто не пустят. Вдобавок к этому, в городе действуют автобусы, в которых мужчины не имеют права ездить, а также розовые такси, которые водят девушки и которые также предназначены только для женщин.
Данная мера была введена для того, чтобы избавить девушек от приставаний мужчин в общественном транспорте, с которым им приходилось сталкиваться регулярно.
Женская деревня
В Египте существует деревня Аль-Самаха. В свое время деревня была создана исключительно для женщин, которые остались без поддержки мужчин. Для таких девушек построили дома и обеспечили их материальной поддержкой. В деревне разрешено жить только вдовам, разведенным женщинам и их малолетним детям. Подросшие сыновья местных обязаны покинуть деревню после того, как женятся.
Отсутствие пешеходных переходов
В Египте весьма хаотичное дорожное движение. Ситуацию осложняет еще и то, что пешеходных переходов в стране крайне мало. Как правило, если необходимо перейти дорогу, местные выбирают наименее опасный участок и начинают махать водителям, чтобы те сбавили скорость.