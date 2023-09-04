4 факта о Египте, которые поражают туристов

Египет – одна из самых популярных стран для отдыха у россиян. И неспроста: чтобы попасть в Египет, не нужно делать визу, добраться туда можно прямыми рейсами, а цены на жилье и развлечения в разы ниже, чем на других курортах.

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Однако даже те люди, которые отдыхали в Египте не раз, мало осведомлены о жизни местных жителей. А она может очень удивить.

Подробнее о самых невероятных фактах из жизни египтян читайте в материале "Рамблера".

Брак между двоюродными братьями и сестрами

Во многих странах браки между кровными родственниками находятся под запретом. Но Египет (как и некоторые другие арабские государства) к этим странам не относится. В частности, связать себя узами брака в этой стране могут двоюродные братья и сестры. По данным на 2016 год 40% браков здесь заключалось между кузинами и кузенами. По мнению властей, такой подход позволяет не нарушать целостность семьи.

Транспорт для женщин

В Каире можно встретить вагоны метро, созданные исключительно для женщин – мужчин в них просто-напросто не пустят. Вдобавок к этому, в городе действуют автобусы, в которых мужчины не имеют права ездить, а также розовые такси, которые водят девушки и которые также предназначены только для женщин.

Данная мера была введена для того, чтобы избавить девушек от приставаний мужчин в общественном транспорте, с которым им приходилось сталкиваться регулярно.

Женская деревня

В Египте существует деревня Аль-Самаха. В свое время деревня была создана исключительно для женщин, которые остались без поддержки мужчин. Для таких девушек построили дома и обеспечили их материальной поддержкой. В деревне разрешено жить только вдовам, разведенным женщинам и их малолетним детям. Подросшие сыновья местных обязаны покинуть деревню после того, как женятся.

Отсутствие пешеходных переходов