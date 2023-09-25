Тревел-блогер назвала три самых необычных музея в мире

Тревел-блогер рассказала о самых необычных музеях в мире
Существуют необычные музеи, которые хотя бы раз в жизни следует посетить каждому. О таких местах порталу NEWS.ru рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.
Так, внимания путешественников заслуживают музей Сальвадора Дали в Испании, Лувр в Абу-Даби и подводный музей в Канкуне.
В первом, например, можно насладиться видом самого строения и музыкой, которая играет в нем для посетителей. Второй музей, в свою очередь, известен в том числе необычной локацией, так как расположен на воде.
"Самое интересное, что там можно поплавать на каяке вокруг музея", – отметила блогер.
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