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Тревел-блогер рассказала о самых необычных музеях в мире

Существуют необычные музеи, которые хотя бы раз в жизни следует посетить каждому. О таких местах порталу NEWS.ru рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

Тревел-блогер назвала три самых необычных музея в мире
© Unsplash

Так, внимания путешественников заслуживают музей Сальвадора Дали в Испании, Лувр в Абу-Даби и подводный музей в Канкуне.

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В первом, например, можно насладиться видом самого строения и музыкой, которая играет в нем для посетителей. Второй музей, в свою очередь, известен в том числе необычной локацией, так как расположен на воде.

"Самое интересное, что там можно поплавать на каяке вокруг музея", – отметила блогер.

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