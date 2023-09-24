Туристы смогут вылетать из Сингапура без проверки паспорта и талонов

В Сингапуре со следующего года хотят автоматизировать процессы иммиграционной проверки в международном аэропорту Чанги. Теперь туристы смогут вылетать из страны без обязательной проверки паспорта. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

© unsplash.com

Аэропорт Чанги считается одним из крупнейших авиационных хабов в Азии. В июне этого года он обслужил более пяти миллионов пассажиров.

После того, как начнут действовать нововведения, туристы смогут использовать для вылета только биометрические данные. При этом предъявление паспорта требоваться не будет.

Как рассказала министр по связям с общественностью Жозефина Тео, Сингапур — одна из первых стран в мире, которая ввела подобные автоматические проверки. На данный момент в аэропорту Чанги уже используют биометрические данные, однако этот процесс планируют усовершенствовать, чтобы также отказаться от посадочных талонов.