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Туристы смогут вылетать из Сингапура без проверки паспорта и посадочных талонов

В Сингапуре со следующего года хотят автоматизировать процессы иммиграционной проверки в международном аэропорту Чанги. Теперь туристы смогут вылетать из страны без обязательной проверки паспорта. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Туристы смогут вылетать из Сингапура без проверки паспорта и талонов
© unsplash.com

Аэропорт Чанги считается одним из крупнейших авиационных хабов в Азии. В июне этого года он обслужил более пяти миллионов пассажиров.

После того, как начнут действовать нововведения, туристы смогут использовать для вылета только биометрические данные. При этом предъявление паспорта требоваться не будет.

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Как рассказала министр по связям с общественностью Жозефина Тео, Сингапур — одна из первых стран в мире, которая ввела подобные автоматические проверки. На данный момент в аэропорту Чанги уже используют биометрические данные, однако этот процесс планируют усовершенствовать, чтобы также отказаться от посадочных талонов.

Ранее стало известно, что подорожавший отдых в Турции отпугнул российских туристов.