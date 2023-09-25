Почему пляжи Австралии считаются самыми опасными в мире
Австралия славится своими захватывающими природными красотами, прекрасным климатом и, конечно же, огромным количеством пляжей, протянувшихся на тысячи километров вдоль побережья.
Однако, несмотря на их красоту, пляжи Австралии довольно опасны. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".
Подводные течения
Австралийские пляжи находятся на стыке различных морских и океанических течений. В некоторых местах сильные приливы и отливы могут вызывать опасные подводные течения. С такими водными условиями могут не справиться даже опытные пловцы.
Акулы
Австралия известна своей богатой фауной, и это касается не только суши, но и воды. В воде у австралийских пляжей обитает множество морских хищников, включая белых акул. Австралия занимает второе место по количеству атак акул на человека после США. Гибелью заканчиваются примерно 3-4 случая нападения в год. Риск встретиться с акулой, как показывает статистика, все-таки есть, однако вероятность утонуть гораздо выше.
Смертельно опасные медузы
На северном побережье Австралии водятся кубомедузы. Они обладают одним из самых сильнодействующих ядов. Полученный от встречи с такой медузой ожог может привести к летальному исходу в течение нескольких минут. При этом медузы очень маленькие и заметить их в воде практически невозможно. Поэтому с октября по апрель на северном побережье, в том числе в Квинсленде, рекомендуются не купаться.
Сильные волны
Пляжи Австралии подходят для различных видов водных развлечений, особенно серфинга. Однако сильные волны в некоторых местах могут быть опасны для неопытных пловцов и серферов.
Агрессивное солнце
Австралийское солнце очень яркое и агрессивное, и может спровоцировать сильнейшие ожоги. Местные жители не выходят на улицу без солнцезащитного крема и обязательно носят защитную одежду на пляже.
Необорудованные пляжи
Некоторые австралийские пляжи находятся в отдаленных и незаселенных районах, поэтому там нет спасателей или медиков, которые могут незамедлительно оказать человеку помощь при несчастном случае.