Почему пляжи Австралии считаются самыми опасными в мире

Австралия славится своими захватывающими природными красотами, прекрасным климатом и, конечно же, огромным количеством пляжей, протянувшихся на тысячи километров вдоль побережья.

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Однако, несмотря на их красоту, пляжи Австралии довольно опасны. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Подводные течения

Австралийские пляжи находятся на стыке различных морских и океанических течений. В некоторых местах сильные приливы и отливы могут вызывать опасные подводные течения. С такими водными условиями могут не справиться даже опытные пловцы.

Акулы

Австралия известна своей богатой фауной, и это касается не только суши, но и воды. В воде у австралийских пляжей обитает множество морских хищников, включая белых акул. Австралия занимает второе место по количеству атак акул на человека после США. Гибелью заканчиваются примерно 3-4 случая нападения в год. Риск встретиться с акулой, как показывает статистика, все-таки есть, однако вероятность утонуть гораздо выше.

Смертельно опасные медузы

На северном побережье Австралии водятся кубомедузы. Они обладают одним из самых сильнодействующих ядов. Полученный от встречи с такой медузой ожог может привести к летальному исходу в течение нескольких минут. При этом медузы очень маленькие и заметить их в воде практически невозможно. Поэтому с октября по апрель на северном побережье, в том числе в Квинсленде, рекомендуются не купаться.

Сильные волны

Пляжи Австралии подходят для различных видов водных развлечений, особенно серфинга. Однако сильные волны в некоторых местах могут быть опасны для неопытных пловцов и серферов.

Агрессивное солнце

Австралийское солнце очень яркое и агрессивное, и может спровоцировать сильнейшие ожоги. Местные жители не выходят на улицу без солнцезащитного крема и обязательно носят защитную одежду на пляже.

Необорудованные пляжи