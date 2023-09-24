Почему лучше не платить за шезлонг, а брать с собой полотенце

Арендовать шезлонг на пляже может быть хорошей идеей, чтобы провести день у воды, читая книгу и попивая прохладительные напитки.

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Однако перед тем, как платить за лежак, стоит взвесить все плюсы и минусы. Возможно, лучше взять с собой свое полотенце и разместиться на пляже на нем.

О минусах шезлонгов, которым предлагают отдыхающим за деньги, рассказываем в материале "Рамблера".

Стоимость

Аренда шезлонга и зонтика на пляже может быть дорогостоящей, особенно в популярных туристических местах. Захватив с собой полотенце или пляжный коврик, можно сэкономить деньги, потратив их потом на другие развлечения или еду.

Толпы людей

Пляжи могут быть переполнены, особенно в пик туристического сезона. Шезлонги часто ставят близко друг к другу, чтобы вместить большее количество людей. Личное пространство в таком случае может быть сильно ограничено. Свое полотенце можно расстелить в любом месте у воды и так, как тебе удобно.

Неудобно

На большинстве пляжей шезлонги - это жестки пластиковые конструкции, лежать на которых не очень комфортно. Часто также лежаки сломаны, а меняют их на пляжах редко, так как всегда найдутся те, кто за них заплатит.

Можно заразиться грибковой инфекцией

Лежаки - это рассадник патогенных грибков. Большинство микроорганизмов, конечно, гибнут под прямыми солнечными лучами, но бывают случаи, когда люди заражаются после отдыха на пляже. Особенно много бактерий в матрасах, которыми часто застилают лежаки: из-за мокрых купальников они собирают влагу.

Грязь