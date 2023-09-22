Где бюджетно отдохнуть в России в октябре: лучшие направления

Многие люди в летний сезон предпочитают оставаться в своем городе – как правило, в это время город расцветает и нет необходимости его покидать.

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А вот осенью с наступлением холодов люди нередко задумываются об отпуске. К счастью, хорошо отдохнуть можно даже в октябре – самое главное грамотно выбрать пункт назначения.

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Подробнее о том, где можно недорого отдохнуть в России в октябре, читайте в материале "Рамблера".

Карелия

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Любителям отдыха на природе обязательно следует посетить осеннюю Карелию. Здесь можно заняться собирательством и рыбалкой, снять домик у озера и посетить множество интересных достопримечательностей. Особенной популярностью у туристов пользуются Марциальные воды, Беломорские петроглифы, каньон Рускеала, а также потухший вулкан Гривас.

Кисловодск

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В октябре цены на отдых здесь становятся значительно ниже, а температура воздуха при этом остается весьма комфортной –около +15 градусов. Кисловодск подходит для неспешного отдыха и оздоровления: прогуляйтесь по городскому парку, посетите терренкуры и обязательно загляните в Нарзанную галерею.

Неподалеку от Кисловодска есть замок любви и коварства – высокая гора с утесом, откуда можно полюбоваться пейзажами.

Астрахань

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В начале октября температура воздуха здесь держится на уровне +13 градусов: запаситесь теплыми вещами и вперед исследовать город. В Астрахани можно изучить древнюю постройку – Архиерейское подворье и полюбоваться Астраханским кремлем, к строительству которого приложил руку еще Иван Грозный.

Калининград

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Самый западный город России придется по душе тем, кто любит европейскую архитектуру – здесь ее довольно много. Проведите несколько дней в городе, а затем отправляйтесь за его пределы любоваться природой. Главная достопримечательность региона –Куршская коса, куда можно добраться самостоятельно на машине или отправиться с экскурсией. Не обделите вниманием города на побережье Балтийского моря – Зеленоградск и Светлогорск

Казань

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