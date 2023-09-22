Где бюджетно отдохнуть в России в октябре: лучшие направления
Многие люди в летний сезон предпочитают оставаться в своем городе – как правило, в это время город расцветает и нет необходимости его покидать.
А вот осенью с наступлением холодов люди нередко задумываются об отпуске. К счастью, хорошо отдохнуть можно даже в октябре – самое главное грамотно выбрать пункт назначения.
Подробнее о том, где можно недорого отдохнуть в России в октябре, читайте в материале "Рамблера".
Карелия
Любителям отдыха на природе обязательно следует посетить осеннюю Карелию. Здесь можно заняться собирательством и рыбалкой, снять домик у озера и посетить множество интересных достопримечательностей. Особенной популярностью у туристов пользуются Марциальные воды, Беломорские петроглифы, каньон Рускеала, а также потухший вулкан Гривас.
Кисловодск
В октябре цены на отдых здесь становятся значительно ниже, а температура воздуха при этом остается весьма комфортной –около +15 градусов. Кисловодск подходит для неспешного отдыха и оздоровления: прогуляйтесь по городскому парку, посетите терренкуры и обязательно загляните в Нарзанную галерею.
Неподалеку от Кисловодска есть замок любви и коварства – высокая гора с утесом, откуда можно полюбоваться пейзажами.
Астрахань
В начале октября температура воздуха здесь держится на уровне +13 градусов: запаситесь теплыми вещами и вперед исследовать город. В Астрахани можно изучить древнюю постройку – Архиерейское подворье и полюбоваться Астраханским кремлем, к строительству которого приложил руку еще Иван Грозный.
Калининград
Самый западный город России придется по душе тем, кто любит европейскую архитектуру – здесь ее довольно много. Проведите несколько дней в городе, а затем отправляйтесь за его пределы любоваться природой. Главная достопримечательность региона –Куршская коса, куда можно добраться самостоятельно на машине или отправиться с экскурсией. Не обделите вниманием города на побережье Балтийского моря – Зеленоградск и Светлогорск
Казань
Столица Татарстана подойдет для культурного отдыха. Погода в октябре может быть уже не самой теплой и солнечной, но это едва ли остановит вас от посещения Кремля, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей региона. Обязательно полакомитесь татарской кухней: отведайте чак-чак, эчпочмаки и кыстыбый.