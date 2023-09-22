Стюардесса рассказала, какая вещь нужна каждому путешественнику

Помимо привычных зарядных устройств, средств личной гигиены и лекарств есть и другие вещи, которые рекомендуется брать с собой каждому путешественнику. Об одном таком аксессуаре изданию The Sun рассказала бортпроводница с многолетним стажем работы.

Валери Фрейзер призналась, что всегда берет с собой в дорогу полиэтиленовые пакеты. В них можно сложить шампуни и гели, которые могут протечь, или же мокрые купальные костюмы, для высушивания которых нет времени.