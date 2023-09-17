Правда ли, что столик-поднос в самолете грязнее сиденья в туалете

По данным Всемирной организации здравоохранения, некоторые люди могут быть более подвержены заражениям в самолетах , поскольку влажность воздуха в салоне составляет менее 20%, тогда как влажность дома обычно превышает 30%. Воздействие сухого воздуха влияет на слизистую, первую линию защиты иммунной системы, делая людей немного более уязвимыми к заболеванию. Исследование 2004 года, опубликованное в журнале Journal of Environmental Health Research, показало, что люди гораздо чаще — в 113 раз чаще, по одному из показателей исследования — подхватывают простуду во время полета, чем на земле.

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Согласно исследованиям и рекомендациям врачей-путешественников, помимо влажности, есть несколько особенно грязных мест в самолете. Главное из них — столик-поднос.

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Оказывается, потенциально самое грязное место в самолете находится прямо у вас на коленях.

Вызывает тревогу тот факт, что исследование TravelMath, проведенное в 2015 году, в ходе которого проверялись образцы с твердых поверхностей в самолетах, показало, что на поверхности подносов содержится более чем в восемь раз больше бактерий, чем на кнопках смыва в туалете. В лотках содержалось 2155 колониеобразующих единиц бактерий на квадратный дюйм — по сравнению с 127 КОЕ/кв. дюйм, что является стандартным показателем загрязненности для сиденья унитаза в доме.

Доктор Чарльз Герба, микробиолог из Университета Аризоны, рассказал, что лотки, которые он проверил в ходе исследований, содержали вирусы простуды, вирусы парагриппа человека, норовирус (который может вызывать диарею и рвоту) и супербактерию MRSA, вызывающую кожные инфекции.

Большое количество бактерий, вероятно, связано с тем, что у персонала не хватает времени между рейсами, чтобы протирать столы с подносами.