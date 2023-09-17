Лайфхак: как стюардессы поддерживают запах чистоты в туалете без аэрозолей
Аэрозольные освежители воздуха, которые мы используем, чтобы избежать неприятных запахов в туалете, на короткое время нейтрализуют эти запахи.
Однако в самолетах такой проблемы нет – туалеты там всегда чистые и приятно пахнут. "Рамблер" расскажет о том, как за этим следит экипаж.
Как стюардессы поддерживают чистоту в туалетах?
В одном самолете могут быть сотни пассажиров, и почти каждый будет пользоваться туалетом во время полета.
Способ, придуманный стюардессами, одновременно прост и гениален.
Поскольку в самолетах запрещены аэрозольные освежители воздуха, стюардессы прибегают к такому трюку — выливают в унитаз свежезаваренный кофе.
Кофейная гуща имеет специфический и стойкий аромат. Запах кофе может перебить даже запах хлорки, а если налить в унитаз чашку очень крепкого ароматного напитка, то через минуту унитаз наполнится приятным запахом кофе, и он будет держаться долгое время.
Этот метод пригодится и хозяйкам, если к ним домой спешат гости, а времени на дезинфекцию унитаза нет.