Лайфхак: как стюардессы поддерживают запах чистоты в туалете без аэрозолей

Аэрозольные освежители воздуха, которые мы используем, чтобы избежать неприятных запахов в туалете, на короткое время нейтрализуют эти запахи.

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Однако в самолетах такой проблемы нет – туалеты там всегда чистые и приятно пахнут. "Рамблер" расскажет о том, как за этим следит экипаж.

Как стюардессы поддерживают чистоту в туалетах?

В одном самолете могут быть сотни пассажиров, и почти каждый будет пользоваться туалетом во время полета.

Способ, придуманный стюардессами, одновременно прост и гениален.

Поскольку в самолетах запрещены аэрозольные освежители воздуха, стюардессы прибегают к такому трюку — выливают в унитаз свежезаваренный кофе.

Кофейная гуща имеет специфический и стойкий аромат. Запах кофе может перебить даже запах хлорки, а если налить в унитаз чашку очень крепкого ароматного напитка, то через минуту унитаз наполнится приятным запахом кофе, и он будет держаться долгое время.