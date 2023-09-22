Выяснилось, где россияне отдыхали этим летом

Самыми популярными направлениями у туристов из России этим летом стали Турция, курорты Краснодарского края и Санкт-Петербург. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий.

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Так, Турцию посетили 16,9% респондентов, а курорты Краснодарского края и Санкт-Петербург 13,8% и 11,8% от общего числа опрошенных россиян соответственно.

В рейтинг также вошли Кавказ, Калининград и область, Казань, Абхазия, Горный Алтай и Казахстан, рассказали аналитики OneTwoTrip. По их словам, больше половины респондентов ответили, что довольны прошедшим сезоном, в то время как отдохнувшими себя чувствуют только 41,1%.