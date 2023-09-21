«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Гонконг

Информация об этом появилось на официальном сайте авиакомпании.

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Продажи билетов уже открыты, первый рейс отправится из Москвы 23 декабря.

Согласно заявлениям перевозчика, вылеты будут осуществляться из аэропорта «Шереметьево» (терминал С) трижды в неделю: по субботам, вторникам и четвергам.

Из Гонконга в Москву можно будет вернуться в среду, пятницу или воскресенье.

Путешествовать туристы будут на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 в компоновке Эконом и Бизнес-класса.

На сайте авиакомпании отметили, что ожидают спроса данного направления у туристов и пассажиров, совершающих деловые поездки.