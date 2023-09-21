«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Гонконг
Информация об этом появилось на официальном сайте авиакомпании.
Продажи билетов уже открыты, первый рейс отправится из Москвы 23 декабря.
Согласно заявлениям перевозчика, вылеты будут осуществляться из аэропорта «Шереметьево» (терминал С) трижды в неделю: по субботам, вторникам и четвергам.
Из Гонконга в Москву можно будет вернуться в среду, пятницу или воскресенье.
Путешествовать туристы будут на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 в компоновке Эконом и Бизнес-класса.
На сайте авиакомпании отметили, что ожидают спроса данного направления у туристов и пассажиров, совершающих деловые поездки.
Ранее стало известно, что российские туристы стали чаще выбирать Китай.
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