Как сэкономить на поездке в Китай

Китай стал одним из самых востребованных направлений среди россиян, так как в стране возобновился въездной туризм. Многие россияне оформляют визу в страну и бронируют туры, но Китай — не самая дешевая страна для отдыха.

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О том, как сэкономить на туристической поездке в Китай, — в материале “Рамблера”.

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Классические поезда

Поезда в Китае — отдельный способ погружения в местную культуру, поэтому вам точно стоит это попробовать. Так можно сэкономить при переезде между городами, так как перелеты могут быть дорогими. Берите билеты не на скоростные поезда, а на обычные — вы проведете чуть больше времени в дороге, но зато сможете сэкономить 50% от стоимости билета на скоростной поезд.

Будьте готовы к тому, что вам придется тесно взаимодействовать с местными жителями, так как плацкарт там похож на российский.

Уличные кафе и комплексные обеды

Обедать в кафе и ресторанах в Китае действительно дорого, поэтому отдавайте предпочтения уличным заведениям. В большинстве из них действительно недорого и вкусно, а главное — сытно благодаря обилию риса и лапши в сочетании с мясом и овощами. Во многих таких заведениях можно найти комплексные обеды, которые продают весь день. Они включают в себя суп, рис, мясо, десерт и напиток. Порции небольшие, но наесться ими вполне реально. В некоторых кафе такой обед можно конструировать самостоятельно, и если вы устали от риса, его можно заменить на лапшу.

Однако будьте аккуратны и старайтесь питаться разнообразно. Туристы часто жалуются, что не выдерживают подобный тип питания на постоянной основе.

Дома приемов и хостелы

В Китае очень много бюджетных и достойных гостиниц, но если вам нужно сэкономить еще сильнее, то ищите студенческие хостелы и дома приемов. Там можно снять комнату за очень небольшие деньги. Однако всегда смотрите на то, имеет ли право хозяин принимать иностранцев — не все хостелы и квартиры могут это делать.