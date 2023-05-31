Количество рейсов из России в Китай увеличится

Российская авиакомпания "Аэрофлот" будет отправлять в Китай больше самолетов. Со 2 июня число рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу изменится с трех на четыре в неделю, сообщили в пресс-службе перевозчика РИА Новости.

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В Пекин и Гуанчжоу можно будет улететь в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, а в Шанхай — во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Рейсы будут осуществлять широкофюзеляжные Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке.

Чтобы въехать в Китай до активации группового безвиза, любому жителю России необходимо получить визу: туристическую, бизнес-, студенческую или рабочую. Помимо этого, нужно предъявить результаты антиген-теста на коронавирус, сделанный за сутки до вылета.

Есть также возможность получить визу, когда турист прилетит в Шанхай. Она стоит 150 долларов и требует примерно две недели на оформление.