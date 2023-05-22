Излюбленные места китайских туристов в России

До пандемии коронавируса туристы из Китая были в России одними из лидирующих. Теперь Россия и Китай возобновили соглашения о групповых поездках между странами без виз. Отельеры, гиды и все, кто занят в туристическом бизнесе, с нетерпением ждет возвращения туристов из Китая.

“Рамблер” разобрался, как теперь будет устроен туризм для граждан Китая и куда они поедут в первую очередь.

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Что ждет туристов из Китая

Эксперты прогнозирует уменьшение туристического потока из Китая. И связано это, в первую очередь, с ценами. Стоимость группового и индивидуального туризма увеличится в два раза. Это связано с отсутствием чартерных рейсов и ростом цен. Отмечается, что гораздо более популярными станут индивидуальные туры.

Также появилась еще одна проблема. С 2021 года гидами могут становиться только граждане России. Раньше экскурсии китайским туристам водили их же соотечественники, а теперь туристическим агентствам трудно найти человека, который бы мог свободно разговаривать на китайском. Поэтому в туристической индустрии прогнозируют дефицит сотрудников, работающих с туристами из Китая.

Пока что наибольший поток китайских туристов прогнозируется в Санкт-Петербурге и Москве. Однако есть и другие города, куда вернутся путешественники из другой страны.

Куда чаще всего ездят китайские туристы в России

Москва и Санкт-Петербург всегда были и, по прогнозам, останутся главными городами для китайских туристов. Там они посещали все основные достопримечательности. Не менее излюбленными местами были магазины и универмаги с брендовыми вещами, расположенные в центральных районах.

Как рассказывают турагенты, перед пандемией особой популярностью пользовались маршруты и экскурсии по местам, связанным в СССР. Туристов даже возили в Ульяновск, где предлагали церемонию посвящения в пионеры. В Москве их водили в бункер и мавзолей.

Еще одним популярным городом у туристов из Китая был Мурманск — туда они ездили за северным сиянием, в Иркутск приезжали смотреть на зимний и летний байкал. Во Владивосток теперь приезжают преимущественно для деловых встреч и переговоров по бизнесу. Такие туристы оставляют в городе не так много денег, как путешественники.