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Российские туристы стали чаще выбирать Китай

Осенью вырос спрос на авиабилеты в Китай и отели в этой стране. Если сравнивать с аналогичном периодом 2019 года, спрос увеличился примерно в два раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственные данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Российские туристы стали чаще выбирать Китай
© Unsplash

Такую популярность в сервисе объяснили тем, что Китай долгое время был недоступен для туристов. Выдача всех типов виз россиянам возобновилась лишь в 2023 году. Еще одна причина возросшей востребованности - прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других российских городов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и другие популярные города. Об этом рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Чаще всего туристы бронировали билеты в Гуанчжоу, на втором месте - Пекин, а на третьем - Шанхай.

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Ранее Китай упростил выдачу виз российским путешественникам.

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