Стала известна стоимость отдыха в Кавминводах осенью

Эксперты отмечают, что желающих отдохнуть этой осенью в санаториях Кавказских Минеральных Вод очень много. В АТОР сообщили, что продажи путевок выросли почти на 20%.

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Также специалисты отмечают, что попасть в санатории региона в октябре уже практически невозможно: почти не осталось свободных мест. Тем же, кто желает отдохнуть в Кавминводах в ноябре, тоже советуют поторопиться с бронированием туров, поскольку загрузка санаториев составляет на данный момент почти 80%.

Специалисты отмечают, что в последнее время здравницы Кавказских Минеральных Вод очень востребованы, и если раньше забронировать тур легко можно было всего за пару месяцев до заезда, то сейчас это делают за полгода.

Этой осенью тур на 10-12 дней во второй половине ноября с размещением в санаториях эконом-класса, по оценке экспертов, в среднем обойдется в 80-110 тысяч рублей на двоих. За то же время пребывания в местах отдыха среднего ценового сегмента придется заплатить уже от 100 до 180 тысяч рублей. Отпуск же отелях высокого класса обойдется в 690-780 тысяч рублей на двоих.