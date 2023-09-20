Стали известны лучшие города России для осенних поездок

Сервис "Суточно.ру" провел опрос и поделился результатами с РИА Новости.

Согласно данным опроса, российские путешественники лучшими городами для поездок в сентябре считают Сочи, Калининград и Кисловодск.

В опросе приняли участие 5,4 тысячи пользователей сервиса, из них Сочи выбрали — 23% участников, за Калининград проголосовали 20%, а за Кисловодск — 13%. В первую десятку также вошли Санкт-Петербург, набравший 11% голосов, Дербент — 9%, Казань — 6%, Зеленоградск и Сортавала — по 5%, Нижний Новгород и Москва — по 4%.