Эксперт рассказал, какой гаджет нужен каждому путешественнику

Существует гаджет, который может избавить от неприятностей, в том числе лишних переплат, в самом начале путешествия. Какое изобретение справиться с этой миссией, изданию The Sun рассказал путешественник с многолетним опытом Бен Райс.

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По словам мужчины, одним из самых полезных аксессуаров для людей, которые периодически летают из одной точки мира в другую, являются подвесные весы для чемодана. Речь идет о маленьком гаджете, который удобно носить с собой.

С одной стороны, можно взвесить чемодан перед отъездом из дома и заранее удостовериться в соблюдении допустимых лимитов. С другой – такая возможность не всегда имеется в конечном пункте назначения, из которого вам потребуется уезжать.

Кроме того, бывают непредвиденные ситуации, когда требуется срочно переложить вещи из одной сумки в другую – в том числе уже в аэропорту. В данном случае переносные весы отлично справятся с задачей и позволят разложить вещи таким образом, чтобы избежать перевеса.