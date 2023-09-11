"Постоянно пребываешь в страхе". Стюардесса рассказала о сложностях работы

У некоторых профессия стюардессы ассоциируется с путешествиями и приятными эмоциями от них. Бывшая бортпроводница Марики Микусовой с 5-летним стажем работы рассказала изданию Daily Mail о минусах работы, которую нередко излишне романтизируют.

По словам девушки, подобных нюансов не так уж и мало. Во-первых, приходится постоянно пребывать в страхе и переживать за то, что чуть ли ни любое твое действие окажется неверным. Например, можно забыть принести напиток придирчивому пассажиру, "заработать" таким образом жалобу и получить выговор от начальства.

"Лично меня в этой работе демотивировала атмосфера страха, в которой нам постоянно приходилось работать. Даже незначительные проступки становились поводом для визита к старшему менеджеру".

Во-вторых, сбой циркадных ритмов и регулярная смена климата негативно отражаются на здоровье. Марика призналась, что в особо тяжелые времена болела по несколько раз в месяц.

Помимо этого, нередко приходилось сталкиваться с невоспитанными пассажирами, которые грубо общались с персоналом и оставляли свои сиденья в ужасном состоянии. К тому же, отметила бывшая стюардесса, несмотря ни на что нужно постоянно улыбаться, что также изнуряет.