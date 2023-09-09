Эксперт рассказала, что обязательно нужно брать с собой в самолет

Вирусолог Дебюинк рассказала, что обязательно нужно брать с собой в самолет
Во время перелета можно не только выспаться и пересмотреть любимые фильмы, но и заразиться вирусами, которые испортят еще не начавшийся отдых. Как этого избежать, изданию The Sun рассказала вирусолог Кари Деббинк.
По естественным причинам на борту воздушного судна рассредоточено огромное количество бактерий. Несмотря на усилия персонала после каждого рейса избавиться от бацилл и убрать их со всех возможных поверхностей, реализовать эту задачу на 100% невозможно.
В этой связи Деббинк советует всем путешественникам брать с собой в самолет дезинфицирующие средства с содержанием спирта и обрабатывать ими сиденье, столик и по возможности все, что будет вас окружать в течение нескольких часов. Кари уверяет, что в таком случае шансы заболеть значительно снижаются.
"Даже после качественной уборки бактерии остаются на окружающих вас во время полета поверхностях. К любой из них можно совершенно случайно прикоснуться, например, рукой во время приема пищи, и перенести таким образом вирус на продукты питания. Вы даже не будете знать, что это произошло".
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