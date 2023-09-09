Эксперт рассказала, что обязательно нужно брать с собой в самолет

Во время перелета можно не только выспаться и пересмотреть любимые фильмы, но и заразиться вирусами, которые испортят еще не начавшийся отдых. Как этого избежать, изданию The Sun рассказала вирусолог Кари Деббинк.

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По естественным причинам на борту воздушного судна рассредоточено огромное количество бактерий. Несмотря на усилия персонала после каждого рейса избавиться от бацилл и убрать их со всех возможных поверхностей, реализовать эту задачу на 100% невозможно.

В этой связи Деббинк советует всем путешественникам брать с собой в самолет дезинфицирующие средства с содержанием спирта и обрабатывать ими сиденье, столик и по возможности все, что будет вас окружать в течение нескольких часов. Кари уверяет, что в таком случае шансы заболеть значительно снижаются.

"Даже после качественной уборки бактерии остаются на окружающих вас во время полета поверхностях. К любой из них можно совершенно случайно прикоснуться, например, рукой во время приема пищи, и перенести таким образом вирус на продукты питания. Вы даже не будете знать, что это произошло".