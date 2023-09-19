Где отдохнуть в октябре 2023: лучшие направления для отдыха

Если летом отдохнуть не получилось, то осень – прекрасное время для того, чтобы это сделать! Главное – выбрать лучшие места, где можно отдохнуть в октябре.

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«Рамблер» рассказывает, какие направления можно назвать лучшими для отдыха в октябре.

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Почему стоит взять отпуск в октябре

Октябрь имеет свои преимущества, например:

В это время популярные туристические места не так переполнены, вы можете избежать толп и насладиться более спокойной атмосферой;

Погода может быть более приятной и комфортной. В некоторых странах в октябре начинается бархатный сезон, когда жары уже нет, а холод еще не наступил. Идеальные условия для прогулок, пляжного отдыха или активного отдыха на открытом воздухе.

Если вы едете не на море, а в горы, природа обеспечит невероятную красоту вокруг. Кстати, фотографии тоже получаются яркими, когда начинают меняться краски.

Наконец, в разных странах и городах осенью проводятся различные фестивали и другие культурные мероприятия. Вы можете попасть на местные ярмарки, фестивали еды и напитков, концерты и выставки. Это позволяет погрузиться в местную культуру и традиции и получить уникальный опыт.

Таким образом, отпуск в октябре может быть прекрасным временем для путешествий и отдыха, предлагая уникальные возможности и преимущества, которые можно упустить, если ограничиваться только летним сезоном.

Где в октябре можно купаться в море

Крым

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Конечно, не все рискнут, но многие любят бодрящее Черное море в октябре. Добраться сейчас сюда можно на автомобиле, а остановиться в отеле, санатории или кэмпинге. Последний вариант хорош для тех, кто не любит надолго задерживаться на одном месте.

Тунис

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Для тех, кому надоел Египет и хочется чего-то новенького. В Тунисе привычный сервис, отличные отели и широкие пляжи, и если вы напуганы сообщениями о нападении акул в Египте, то в Тунисе такого риска нет. Стоимость билетов в Тунис начинается от 7500 рублей, но проще, конечно, обратиться в туристическое агентство.

Египет

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Классика октября! Пятизвездочный отель, все включено, экскурсия в Гизу или Луксор – если вы еще ни разу не были в Египте, можно это сделать сейчас, а если уже были, то это отличный вариант, чтобы вырваться ненадолго. Цены начинаются от 20 тысяч рублей за билет туда и обратно.

ОАЭ

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В октябре здесь наконец-то понемногу начинает спадать жара, при этом море остается невероятно теплым. Кстати, не стоит ограничиваться Дубаем или Абу-Даби. В Шардже наверняка понравится семьям с детьми, а в Фуджейру стоит съездить, чтобы понять, что такое настоящая пустыня, и сделать красивые фото. Авиабилеты – от 12 500 тысяч рублей.

Мексика

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Лазурная вода, шикарные пляжи, древняя культура, гостеприимные люди – хотите настоящей экзотики, поезжайте, например, в Канкун. Авиабилеты дороже (от 80 тысяч рублей), так как это другое полушарие. Но поездка того стоит.

Таиланд

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Пляжи на островах Пхукет, Ко Самуи и Краби обычно остаются открытыми для купания в октябре, несмотря на дожди, которые время от времени идут в это время года.