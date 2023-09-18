Россиянин отсудил у авиакомпании компенсацию за ночные кошмары после полета

Пассажир в суд на российскую авиакомпанию после аварийного полета, после которого ему начали сниться кошмары. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

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Истец объяснил, что во время перелета из Магадана в Новосибирск, самолету экстренно пришлось экстренно сесть в Иркутске из-за обледенения борта. Позже стало известно, что экипаж ошибся при передачи данных и преждевременно понял решение вернуться в аэропорт вылета.

В результате, из-за аварийной посадки пассажир сильно испугался, после чего у него развилось тревожное расстройство и проблемы со сном. Теперь ему приходится наблюдаться у врача, а новые страхи мешают ему жить и работать привычным вахтовым методом, летая в отдаленные регионы страны в командировки.

В итоге суд удовлетворил требования россиянина и авиакомпания теперь должна выплатить ему 20 тысяч рублей за моральный ущерб.