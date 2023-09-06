5 секретов, которые авиакомпании скрывают от пассажиров

Перелеты давно стали неотъемлемой частью жизни огромного числа людей. Но мало кто задумывается о том, какие секреты утаивают от пассажиров авиакомпании.

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Знание некоторых из них не только удовлетворит любопытство, но также поможет быстро сориентироваться в экстренной ситуации и обезопасит от неприятных сюрпризов.

Кислорода в масках хватит только на 15 минут

В начале каждого полета стюардессы объясняют пассажирам, как пользоваться кислородными масками в случае разгерметизации салона самолета. Но никто не говорит о том, что кислорода в таких масках хватит максимум на 15 минут. Однако это не повод для паники: данного времени пилотам хватит, чтобы снизить высоту, и это позволит продолжить перелет без масок.

Умершего оставят в кресле

Если вдруг во время полета умрет пассажир, его оставят в том же кресле, где он и находился. Дело в том, что тело попросту некуда убрать – если вынести его в проход или в уборную, это будет противоречить правилам безопасности. Поэтому в таких экстренных ситуациях бортпроводникам приходится лишь крепко пристегивать тело. Если же в салоне есть ряд, где больше никто не сидит, тело могут переместить туда.

Наушники в самолетах не новые

Даже в запечатанных пакетах наушники не новые. Чаще всего авиакомпании собирают наушники, чистят их, а затем вновь предоставляют пассажирам. Так что если вы отличаетесь брезгливостью, лучше брать в полет свои собственные.

Стюардессы раздражаются, когда кнопку вызова используют не по назначению

Кнопка вызова бортпроводницы предназначена для экстренных случаев – например, если вам резко стало плохо и требуется медицинская помощь. А вот вызывать стюардессу при помощи этой кнопки только для того, чтобы попросить чай – не стоит. Как правило, это злит стюардесс. Если вашу просьбу нельзя назвать экстренной, а бортпроводниц в проходе нет, подойдите к ним сами – заодно сможете размяться.

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