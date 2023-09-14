Названы самые популярные у россиян страны для отдыха

Эксперты "Росгосстраха" составили рейтинг самых популярных у россиян направлений для отдыха. Его публикует издание "Известия".

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Самой востребованной страной для путешествий у россиян оказалась Турция. Туда отдых в сентябре-октябре запланировали 56% туристов. Однако это на 8% меньше, чем в прошлом году.

На следующем месте в рейтинге оказалась Россия. Путешествовать внутри страны выбрали 13% респондентов. Также в топ самых популярных направлений вошли Египет - 10%, ОАЭ - 7%, Абхазия - 5%. При этом востребованность Египта среди россиян выросла на четыре процента по сравнению с прошлым годом. В одиночку туристы чаще всего путешествуют по Италии (22%), России (16%) и Турции (11%).