Названы самые популярные у россиян страны для отдыха
Эксперты "Росгосстраха" составили рейтинг самых популярных у россиян направлений для отдыха. Его публикует издание "Известия".
Самой востребованной страной для путешествий у россиян оказалась Турция. Туда отдых в сентябре-октябре запланировали 56% туристов. Однако это на 8% меньше, чем в прошлом году.
На следующем месте в рейтинге оказалась Россия. Путешествовать внутри страны выбрали 13% респондентов. Также в топ самых популярных направлений вошли Египет - 10%, ОАЭ - 7%, Абхазия - 5%. При этом востребованность Египта среди россиян выросла на четыре процента по сравнению с прошлым годом. В одиночку туристы чаще всего путешествуют по Италии (22%), России (16%) и Турции (11%).
Самым дорогим эксперты назвали отдых в ОАЭ. Средняя сумма, которую тратят россияне в Эмиратах - 212 068 рублей. Это на 22% больше, чем в прошлом году. Также резко выросли цены на отдых в Абхазии - на 51%. Средняя стоимость поездки в 2023 году составляет 93 387 рублей.