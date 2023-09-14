Стало известно, какие отели чаще выбирают россияне на отдыхе

По данным OneTwoTrip, российские туристы все чаще предпочитают более бюджетные варианты размещения во время своих путешествий по стране. Об этом сообщает РИА Новости.

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Специалисты сервиса проанализировали, сколько россияне заплатили за ночлег в гостиницах различных городов мира этой осенью. Оказалось, что внутри России путешественники предпочитают экономить на проживании. По данным исследования, треть всех бронирований приходится на номера стоимостью от трех до пяти тысяч рублей в сутки.

Каждый пятый турист выбирает варианты размещения стоимостью менее трех тысяч рублей за ночь. Готовы заплатить от пяти до семи тысяч рублей всего 19 процентов путешественников, а от семи до десяти тысяч рублей — 14 процентов. Восемь процентов гостей выбирают номера от десяти до 15 тысяч рублей в сутки, и только пять процентов готовы раскошеливаться на номера дороже этой суммы.

В отличие от внутреннего рынка, зарубежные гостиницы пользуются наибольшим спросом в более высокой ценовой категории. Так, 27 процентов бронирований приходится на гостиницы, где ночь стоит более 15 тысяч рублей. Номера стоимостью от десяти до 15 тысяч рублей выбирают 18 процентов туристов, а от семи до десяти тысяч рублей — 17 процентов.