Какие туристы могут попасть в черный список отеля

Гостеприимство, вежливость, уважение и учтивость – качества, которые всегда можно встретить у сотрудников хороших отелей.

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Как правило, администрация объекта размещения старается идти навстречу клиенту даже в спорных ситуациях, ведь для отеля важнее всего – сохранение безупречной репутации.

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Однако в некоторых случаях отели не могут руководствоваться правилом "клиент всегда прав". Более того, за определенные проступки гостиницы могут внести постояльцев в черный список. Подробнее об этих проступках – в материале "Рамблера".

Порча имущества и дебоширство

Если вы оставите на простыне пятно, которое не отстирывается, за это вас едва ли внесут в черный список. Однако те постояльцы, которые намеренно портят имущество – разбивают зеркала, телевизоры или оставляют неприличные надписи на стенах, как минимум больше никогда не смогут остановиться в этом отеле. Как максимум дебоширам придется понести ответственность. Кроме того, в некоторых отелях предусмотрено наказание для тех, кто использует нецензурную брань в адрес работников гостиницы.

Неоплаченные счета

Некоторые недобросовестные постояльцы при въезде в отель блокируют карту, а затем опустошают мини-бар и рассчитывают скрыться незамеченными. Однако такое поведение, как правило, не сходит с рук туристам – их моментально заносят в черный список.

Воровство

Многие путешественники предпочитают забирать из отеля халаты или полотенца. Но существуют и те, кто решается на куда более крупные кражи: одни забирают с собой чайник, другие кофеварку, а третьи и вовсе норовят вынести телевизор. Безусловно, такие гости неизменно попадают в черный список гостиницы.

Животные

В некоторых отелях постояльцам запрещено проживать с животными, а в некоторых за это следует доплатить. Однако хитрые путешественники нередко привозят собак или котов, не уведомляя об этом администрацию. Проблема состоит в том, что при первой же уборке обман туриста вскрывается. Его тут же выселяют и заносят в черный список.

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