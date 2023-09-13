Какие туристы могут попасть в черный список отеля
Гостеприимство, вежливость, уважение и учтивость – качества, которые всегда можно встретить у сотрудников хороших отелей.
Как правило, администрация объекта размещения старается идти навстречу клиенту даже в спорных ситуациях, ведь для отеля важнее всего – сохранение безупречной репутации.
Однако в некоторых случаях отели не могут руководствоваться правилом "клиент всегда прав". Более того, за определенные проступки гостиницы могут внести постояльцев в черный список. Подробнее об этих проступках – в материале "Рамблера".
Порча имущества и дебоширство
Если вы оставите на простыне пятно, которое не отстирывается, за это вас едва ли внесут в черный список. Однако те постояльцы, которые намеренно портят имущество – разбивают зеркала, телевизоры или оставляют неприличные надписи на стенах, как минимум больше никогда не смогут остановиться в этом отеле. Как максимум дебоширам придется понести ответственность. Кроме того, в некоторых отелях предусмотрено наказание для тех, кто использует нецензурную брань в адрес работников гостиницы.
Неоплаченные счета
Некоторые недобросовестные постояльцы при въезде в отель блокируют карту, а затем опустошают мини-бар и рассчитывают скрыться незамеченными. Однако такое поведение, как правило, не сходит с рук туристам – их моментально заносят в черный список.
Воровство
Многие путешественники предпочитают забирать из отеля халаты или полотенца. Но существуют и те, кто решается на куда более крупные кражи: одни забирают с собой чайник, другие кофеварку, а третьи и вовсе норовят вынести телевизор. Безусловно, такие гости неизменно попадают в черный список гостиницы.
Животные
В некоторых отелях постояльцам запрещено проживать с животными, а в некоторых за это следует доплатить. Однако хитрые путешественники нередко привозят собак или котов, не уведомляя об этом администрацию. Проблема состоит в том, что при первой же уборке обман туриста вскрывается. Его тут же выселяют и заносят в черный список.
Курение
Курение в непредусмотренных для этого местах в отелях строго запрещено. Но многие игнорируют этот факт и идут на поводу у вредной привычки. Сначала администрация отеля может обойтись предупреждением, но после нескольких предупреждений туриста вполне могут выселить.