Туристы смогут добывать золото на Колыме

Туристы на Колыме смогут самостоятельно добывать золото. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что в регионе выделят специальный участок для тех, кто хочет побыть золотоискателем.

По его словам, таким образом планируется увеличить приток туристов на Колыму, так как многие люди хотят испытать "такие сильные ощущения".

"Всегда было много желающих: а можно помыть золото? - Можно!" - заявил Носов.