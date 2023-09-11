Власти европейского курорта массово штрафуют помешанных на сексе туристов

Помешанные на сексе туристы, ищущие встреч на Канарских островах, вызвали запретные меры со стороны местных властей.

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Власти испанского острова Гран-Канария преследуют туристов-свингеров, в число которых, как полагают, входит значительная часть британцев, в рамках новой инициативы, направленной на защиту природного заповедника.

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Крошечный остров у северо-западного побережья Африки, входящий в архипелаг Канарских островов, выписывает рекордные штрафы секс-туристам с тех пор, как эта практика стала популярной после пандемии.

На этой неделе власти пообещали принять особо жесткие меры к посетителям, нарушающим закон и занимающимся интимом в дюнах, что может нанести ущерб потрясающей, но хрупкой экосистеме.

Дюны — главная туристическая достопримечательность — являются домом для уникальных видов растений и животных, а кустарники помогают закрепить постоянно движущиеся пески и не дать им унестись в близлежащий Атлантический океан.

Власти считают, что туристы, стремящиеся раздеться для секса с незнакомцами среди кустов, не только наносят ущерб растительной жизни, но и отпугивают птиц и ящериц, а также оставляют после себя горы пивных банок, окурков и использованных средств контрацепции.

Меры по контролю за толпами посетителей дюн были приняты в 2000 году: сотрудники охраны окружающей среды патрулировали территорию и назначали штрафы в размере около 150 евро всем, кто был пойман за пределами огороженных территорий.

Но в этом году, когда после двух лет ограничений на поездки из-за коронавируса наблюдается резкий рост туризма, количество штрафов выросло в шесть раз до 120 по сравнению с 20 в 2022 году, сообщили местные власти.

Туристам и иностранцам, проживающим в Плайя-дель-Инглес, удается перехитрить офицеров по охране окружающей среды, информируя друг друга о том, где и когда они их видят и в какое время они покидают этот район, согласно сообщениям в Facebook.

Некоторые советуют «безопасно» отправляться в дюны для случайного секса после 14:00 или 15:00, когда патрульные офицеры заканчивают рабочий день. Члены организации советуют друг другу, какие части охраняемой территории следует посетить для секса, поскольку некоторые из них случайно обозначены как места для одиноких людей, а другие предназначены для свингеров - пар, которые меняют партнеров или занимаются сексом вместе или с одинокими женщинами и мужчинами.

Теперь власти планируют ужесточить меры по отношению к бродячим и развратным туристам, которые нарушают закон и разрушают территорию с первозданной природной красотой. По словам министра охраны окружающей среды Гран-Канарии Рауля Гарсиа Бринка, они стремятся внедрить новые технологии, такие как детекторы движения, которые будут предупреждать их о тайной деятельности людей в запрещенных зонах.

«Цель состоит в том, чтобы использовать новые технологии, чтобы мы имели точные знания о потоках людей в этих районах», — сказал он в заявлении

По его словам, будут установлены светодиодные экраны, предупреждающие людей следовать официальным маршрутам вокруг охраняемой территории и направляться на близлежащий нудистский пляж, если они хотят раздеться.

Несмотря на репрессии, люди уже пытаются найти новые способы попасть в дюны, чтобы развлечься на свежем воздухе.