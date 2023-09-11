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Власти европейского курорта начали массово штрафовать помешанных на сексе туристов

Помешанные на сексе туристы, ищущие встреч на Канарских островах, вызвали запретные меры со стороны местных властей.

Власти европейского курорта массово штрафуют помешанных на сексе туристов
© Unsplash.com

Власти испанского острова Гран-Канария преследуют туристов-свингеров, в число которых, как полагают, входит значительная часть британцев, в рамках новой инициативы, направленной на защиту природного заповедника.

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Крошечный остров у северо-западного побережья Африки, входящий в архипелаг Канарских островов, выписывает рекордные штрафы секс-туристам с тех пор, как эта практика стала популярной после пандемии.

На этой неделе власти пообещали принять особо жесткие меры к посетителям, нарушающим закон и занимающимся интимом в дюнах, что может нанести ущерб потрясающей, но хрупкой экосистеме.

Дюны — главная туристическая достопримечательность — являются домом для уникальных видов растений и животных, а кустарники помогают закрепить постоянно движущиеся пески и не дать им унестись в близлежащий Атлантический океан.

Власти считают, что туристы, стремящиеся раздеться для секса с незнакомцами среди кустов, не только наносят ущерб растительной жизни, но и отпугивают птиц и ящериц, а также оставляют после себя горы пивных банок, окурков и использованных средств контрацепции.

Меры по контролю за толпами посетителей дюн были приняты в 2000 году: сотрудники охраны окружающей среды патрулировали территорию и назначали штрафы в размере около 150 евро всем, кто был пойман за пределами огороженных территорий.

Но в этом году, когда после двух лет ограничений на поездки из-за коронавируса наблюдается резкий рост туризма, количество штрафов выросло в шесть раз до 120 по сравнению с 20 в 2022 году, сообщили местные власти.

Туристам и иностранцам, проживающим в Плайя-дель-Инглес, удается перехитрить офицеров по охране окружающей среды, информируя друг друга о том, где и когда они их видят и в какое время они покидают этот район, согласно сообщениям в Facebook.

Некоторые советуют «безопасно» отправляться в дюны для случайного секса после 14:00 или 15:00, когда патрульные офицеры заканчивают рабочий день. Члены организации советуют друг другу, какие части охраняемой территории следует посетить для секса, поскольку некоторые из них случайно обозначены как места для одиноких людей, а другие предназначены для свингеров - пар, которые меняют партнеров или занимаются сексом вместе или с одинокими женщинами и мужчинами.

Теперь власти планируют ужесточить меры по отношению к бродячим и развратным туристам, которые нарушают закон и разрушают территорию с первозданной природной красотой. По словам министра охраны окружающей среды Гран-Канарии Рауля Гарсиа Бринка, они стремятся внедрить новые технологии, такие как детекторы движения, которые будут предупреждать их о тайной деятельности людей в запрещенных зонах.

«Цель состоит в том, чтобы использовать новые технологии, чтобы мы имели точные знания о потоках людей в этих районах», — сказал он в заявлении

По его словам, будут установлены светодиодные экраны, предупреждающие людей следовать официальным маршрутам вокруг охраняемой территории и направляться на близлежащий нудистский пляж, если они хотят раздеться.

Несмотря на репрессии, люди уже пытаются найти новые способы попасть в дюны, чтобы развлечься на свежем воздухе.

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