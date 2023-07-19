Отдыхающие в Гватемале туристы рассказали о необычном способе приготовления пиццы на действующем вулкане. Об этом пишет издание NDTV.

Видео с поездки в Гватемалу поделилась туристка по имени Александра Блоджетт в своих социальных сетях. Она рассказала, что вместе с группой туристов попробовала необычную пиццу во время восхождения на вулкан Пакая, который в последний раз извергался в 2021 году.

Один из сопровождающих путешественников гидов положил тесто на горячий грунт, и через несколько секунд оно уже было готово.