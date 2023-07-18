Что нужно знать перед поездкой в Австралию

Австралия – уникальное место, где крупные мегаполисы соседствуют с густыми лесами. Практически каждый, кто посещает эту страну, возвращается с незабываемыми впечатлениями. Однако, перед поездкой в Австралию, стоит знать несколько вещей. О них "Рамблер" и расскажет.

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Климат

Собирая вещи в путешествие по Австралии, стоит взять с собой одежду для любой погоды. Дело в том, что климат в этой стране разный, в зависимости от региона. В северных штатах вас будет ожидать тропический климат, а на юге – умеренный.

Деньги

Стоит также понимать, что Австралия – не самая дешевая страна. В этом месте цены на проживание, еду и развлечения значительно выше, чем в других. В Австралии в ходу австралийский доллар.

Безопасность

Австралия считается достаточно безопасной страной, однако все равно присутствуют, поэтому следует предпринимать меры предосторожности. Например, не путешествуйте в одиночку, не бродите по незнакомым нетуристическим районам, следите за своими вещами в местах большого скопления людей.

Инфекции

Перед посещением страны вакцинация не требуется. Однако, если вы будете находиться в штатах Северная Территория и Квинсленд, то стоит запастись средством от комаров, поскольку один из них может оказаться переносчиком лихорадки.

Фауна