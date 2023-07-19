Туристы в аэропорту Стамбула пожаловались на бездомных собак

Пассажиры, прилетающие в аэропорт Стамбула, пожаловались на бездомных собак. На посты в соцсетях обратил внимание портал "Турпром".

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Отмечается, что бездомные собаки поселились в стамбульском аэропорте имени Сабихи Гекчен и вызвали у туристов неоднозначную реакцию. Одни путешественники играют с собаками и подкармливают их, а другие пугаются и пытаются привлечь внимание служб безопасности аэропорта.

По словам пассажиров, некоторые животные очень крупные и могут напасть на человека в случае агрессии. Кроме того, они ходят в туалет прямо на территории аэропорта, из-за чего в помещении появился неприятный запах.

Пока что представители аэропорта не дают никаких комментариев.