В Европе туристам выписали миллионные штрафы за прыжки по балконам

Сразу четверо британских туристов были оштрафованы на несколько миллионов за прыжки по балконам на курорте в Испании. Об этом сообщает Daily Mail.

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В одной из гостиниц города Магалуф администрация отеля в соответствии с законом наказала британских туристов, заметив, что те перелезают с балкона на балкон и даже прыгают оттуда в бассейн.

Теперь каждому из нарушивших закон туристов придется выплатить по 30 тысяч фунтов стерлингов {около двух миллионов рублей) за небезопасное поведение.