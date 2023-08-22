В Европе туристам выписали миллионные штрафы за прыжки по балконам
Сразу четверо британских туристов были оштрафованы на несколько миллионов за прыжки по балконам на курорте в Испании. Об этом сообщает Daily Mail.
В одной из гостиниц города Магалуф администрация отеля в соответствии с законом наказала британских туристов, заметив, что те перелезают с балкона на балкон и даже прыгают оттуда в бассейн.
Теперь каждому из нарушивших закон туристов придется выплатить по 30 тысяч фунтов стерлингов {около двух миллионов рублей) за небезопасное поведение.
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